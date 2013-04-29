Форма поиска по сайту

29 апреля 2013, 19:30

Безопасность

Сотрудников департамента МВД задержали за взятку в 10 тысяч долларов

Фото: ИТАР-ТАСС

Двух сотрудников департамента МВД задержали за взятку после проверки исполнения госконтрактов в ведомстве. Об этом сообщает пресс-служба управления собственной безопасности МВД.

ГУСБ совместно с ФСБ выяснили, что в Министерство поставили некачественную оргтехнику. Было установлено, что чиновники ведомства получили за это 10 тысяч долларов

"Задержаны майор полиции – заместитель начальника отдела кадров Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению и бывший сотрудник Управления приемки заказчика этого же подразделения", – говорится в сообщении.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье "получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".

