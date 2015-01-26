Двух начальников отделов МВД уволили за неудовлетворительную работу

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Начальник МВД Москвы Анатолий Якунин отстранил от должностей двух руководителей отделов МВД за плохо выполнимую работу. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии МВД столицы по итогам 2014 года, передает Агентство "Москва".

Так, работу потеряли начальник отдела по Басманному району Дмитрий Рябов и начальник отдела по району Бибирево подполковник полиции Алексей Визаулин. По словам Якунина, их уволили за системные неудовлетворительные результаты в оперативно-служебной деятельности.

Напомним, в декабре 20-14 года руководство главного управления МВД России по Москве отстранило от должности руководителя отдела полиции по району Чертаново Южное. Причиной стало ДТП с участием его подчиненных, в результате которого погиб пешеход.

В ноябре уволили сотрудника УВД на Московском метрополитене за сексуальную связь с задержанной. Старший сержант полиции за нарушение миграционного законодательства задержал женщину, а затем он доставил ее в комнату полиции, где и занялся с ней сексом. Нарушитель был уволен, а ряд его руководителей понесли дисциплинарную ответственность.

В октябре был уволен сотрудник московского ОМОН. Его отстранили от должности за найденные в его машине наркотики.

Как ранее сообщало M24.ru, чиновников, правоохранителей, военных, сотрудников госкорпораций и ЦБ, уволенных в связи "с утратой доверия", занесут в специальный реестр. Соответствующий проект закона готовит Минтруд России.

По мнению авторов проекта правового акта, запись об увольнении вносится только в трудовую книжку, однако при последующем трудоустройстве соискатели могут скрыть эту информацию.

"Формирование списка лиц, уволенных в связи с утратой доверия, обеспечит оперативное обеспечение информацией при отборе кандидатов", - отмечается в пояснительной записке. Кроме того, реестр позволит работодателю сформировать мнение о личных качествах должностных лиц.