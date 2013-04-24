Форма поиска по сайту

24 апреля 2013, 11:13

Безопасность

МВД намерено выяснить, что о нем думают россияне

МВД проведет масштабный опрос россиян

МВД собирается провести самое масштабное исследование общественного мнения за последние годы, чтобы выяснить, что думают россияне о работе ведомства и его сотрудниках.

Принципиальное отличие этого исследования от всех предыдущих заключается в том, что будет учитываться именно личный опыт респондентов, рассказал в эфире "Москва FM" член Общественного совета при МВД, заместитель председателя Региональной общественной организации "Гражданская безопасность" Владимир Химаныч.

"Здесь будет учитываться, сталкивались ли граждане сами, в качестве потерпевших, с работой полиции и какое мнение у них сложилось, либо они составили мнение из информационных выпусков", - отметил Химаныч.

На проведение масштабного исследования общественного мнения МВД намерено потратить 70 млн рублей. Исследование затронет все 83 субъекта России.

МВД рейтинги опросы оборона

