Вербовавшие боевиков граждане Узбекистана задержаны в Подмосковье

В Подмосковье задержаны граждане Узбекистана, вербовавшие боевиков

Сотрудники главного управления по противодействию экстремизму МВД России задержали на территории Одинцовского и Подольского районов двоих граждан Узбекистана, подозреваемых в террористической деятельности. Задержанные занимались вербовкой боевиков и отправкой их на территорию афгано-пакистанской границы. По данным оперативников, только в 2012 году с территории Москвы и Московской области в лагеря подготовки боевиков ими было переправлено приблизительно 38 граждан Узбекистана и более 18 выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, в том числе граждан России.

Операция проводилась совместно с узбекскими правоохранителями.

"В ходе обысков у подозреваемых обнаружена и изъята компьютерная и множительная техника, брошюраторы и обложки для изготовления литературы, большое количество мобильных телефонов, спортинвентарь для занятий рукопашным боем, брошюры религиозно-экстремистского и террористического характера," - говорится в официальном сообщении пресс-службы МВД России.

Сейчас задержанные заключены под стражу, решается вопрос об их экстрадиции в Узбекистан.