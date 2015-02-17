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Общество

17 февраля, 12:16

Полицейские будут чаще отдыхать на российском юге - АТОР

МВД туризм отдых полицейские

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Туроператоры ожидают, что число сотрудников МВД, отдыхающих на российском юге, увеличится. Это связано с запретом сотрудникам силовых ведомств покидать пределы РФ и стран СНГ, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

В сложившейся сейчас ситуации туроператоры видят потенциал для роста внутреннего турпотока в период летнего сезона.

"В прошлом сезоне многие сотрудники силовых ведомств выбрали российские курорты. Мы увидели прибавку в основном в сегменте "средний плюс" и выше. Туристы этой категории выбирали санатории и отели с развитой инфраструктурой. Спросом пользовались, как Сочи, так и Крым. Очевидно, в этом году ситуация будет схожей", - цитирует АТОР коммерческого директора компании "Алеан" Оксану Булах.

При этом уже сейчас туроператоры по внутреннему туризму видят значительный рост количества ранних бронирований бронирований туров на российский юг.

По оценкам экспертов, в российских силовых структурах служат свыше 4 миллионов человек.

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Ранее сообщалось, что сотрудники МВД фактически потеряли возможность выехать за рубеж на отдых или по семейным делам.

Согласно разосланному по всем регионам приказу, аттестованные работники органов внутренних дел могут теперь выезжать только в страны СНГ (за исключением Украины), а также в Южную Осетию и Абхазию.

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