16 ноября 2016, 16:19

Безопасность

Преступная группировка вывела за рубеж более миллиарда рублей под видом импорта

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Правоохранительные органы выявили противозаконную схему вывода денежных средств за рубеж, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники от лица организаций, зарегистрированных в Калининградской области, переводили деньги на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих.

В банки они предоставляли документы с недостоверными сведениями. Таким образом, стоимость товара завышалась в сотни раз. По предварительным данным, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 миллиарда рублей.

В рамках расследования по адресам проживания и работы подозреваемых, а также в офисах различных учреждений прошли обыски. Изъяты комплекты печатей фиктивных организаций, компьютеры и различные документы.

На территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам.

Все задержанные помещены под домашний арест.

МВД мошенничество банки следствие деньги

