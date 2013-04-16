Полицейских будут увольнять за вождение в нетрезвом виде - Ванечкин

Фото: ИТАР-ТАСС

МВД будет увольнять полицейских, если их уличат в езде в пьяном виде. Об этом на спецзаседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 15 апреля, заявил замминистра Михаил Ванечкин.

По его словам, такое решение было принято 11 апреля на совещании в МВД. "Езда полицейского в нетрезвом виде, даже если он не совершил ДТП, будет являться основанием для его увольнения", - сказал Ванечкин.

Напомним, за последнее время в столичном регионе произошло несколько ДТП с участием нетрезвых сотрудников полиции. Так, 7 декабря 2012 года пьяный полицейский протаранил четыре машины; 24 февраля нетрезвый участковый выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину.

Самое громкое ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов было на Ленинском проспекте: в январе 2013 года столкнулись четыре автомобиля, виновник аварии – полицейский, в аварии погиб один человек.

Ранее увольнять пьяных офицеров решил министр обороны Сергей Шойгу. Если его указ вступит в силу, то военных будут выгонять за вождение в нетрезвом виде, даже если это произошло в свободное от работы время.

Екатерина Карачева