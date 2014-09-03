В квартире в Ясеневе нашли более 200 поддельных паспортов и прав

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Полицейские пресекли деятельность банды, которая занималась изготовлением поддельных паспортов и водительских удостоверений. В квартире в районе Ясенево, где проживали предполагаемые преступники, оперативники обнаружили более 200 ненастоящих документов, сообщает пресс-служба главного управления уголовного розыска МВД России.

Подозреваемыми в совершении противоправных действий оказались выходцы из Средней Азии. По данным угрозыска, они исповедуют радикальный ислам и являются членами движения "Узбекистан", которое запрещено в Таджикистане.

В ходе обысков в Ясеневе нашли не только 200 с лишним паспортов гражданина России, но также 15 заграничных паспортов и более 40 паспортов иностранных государств.

Возбуждено уголовное дело, в настоящий момент полицейские выясняют, причастны ли иностранцы к другим преступлениям.