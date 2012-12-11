МВД создаст базу данных полицейских-коррупционеров

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент госслужбы и кадров МВД России подготовил заявку на создание базы данных полицейских, госслужащих и работников МВД, склонных или совершивших коррупционные поступки, сообщает пресс-служба ведомства.

Система рассчитана на проверку действующих сотрудников и кандидатов на государственную службу. Сервис будет собирать информацию о движимом и недвижимом имуществе, а также о доходах и расходах сотрудников.

Кроме того, программа сможет выявить полицейского или госслужащего, уволенного из органов с запретом на работу в МВД.