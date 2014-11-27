Форма поиска по сайту

27 ноября 2014, 17:31

Экономика

Поселок Воскресенское в Новой Москве остался без света

Фото: ТАСС/

Поселок Воскресенское в Новой Москве остался без света из-за технологического нарушения в электросетевом оборудовании. Об этом M24.ru сообщили в МОЭСК.

Сотрудница компании добавила, что специалисты уже занимаются устранением неисправности. В МОЭСК затруднились сказать, когда электроснабжение будет восстановлено.

Как сообщает читатель M24.ru, помимо Воскресенского света нет также в близлежащей деревне Сосенки, а на 26-27 километрах Калужского шоссе отсутствует наружное освещение. При этом в поселке Коммунарка, который находится рядом с Воскресенским, электричество есть.

Отметим, что в поселке Воскресенское расположены 45 многоэтажных жилых домов, 2 детских сада и школа.

В 17.50 электроснабжение в поселке было возобновлено.

МОЭСК Новая Москва электричество авария чп

Главное

