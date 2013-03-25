Столичные энергетики перешли на усиленный режим работы

Из-за непогоды ОАО "МОЭСК" вводит особый режим работы на всех своих предприятиях и филиалах. Как сообщает пресс-служба компании, приведены в готовность дополнительные аварийные бригады.

Энергетиков оснастили оборудованием, транспортом, средствами связи и установили время сбора – один час.

Для бесперебойной подачи электроэнергии вводится в работу ранее снятое на ремонт оборудование, для экстренного подключения объектов в случае аварии подготовлены компактные дизель-генераторы.

Сейчас в готовности к срочным работам находятся около двух тысяч специалистов "МОЭСК" и подрядных организаций, а также около 500 единиц техники.

