В выходные МОЭСК будет работать в режиме повышенной готовности

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за проведения 7 сентября Дня города и Единого дня голосования 8 сентября персонал МОЭСК будет работать в условиях повышенной готовности, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты МОЭСК провели внеплановые осмотры электроустановок для предотвращения перебоев с электричеством на избирательных участках на территории столичного региона.

Дополнительный инструктаж получил технический персонал, на местах организовано дежурство руководящего состава и аварийно-восстановительных бригад.

В сообщении отмечается, что на случай чрезвычайных ситуаций готовы резервные источники энергоснабжения - передвижные электростанции.