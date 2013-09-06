Форма поиска по сайту

06 сентября 2013, 17:46

Экономика

В выходные МОЭСК будет работать в режиме повышенной готовности

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за проведения 7 сентября Дня города и Единого дня голосования 8 сентября персонал МОЭСК будет работать в условиях повышенной готовности, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты МОЭСК провели внеплановые осмотры электроустановок для предотвращения перебоев с электричеством на избирательных участках на территории столичного региона.

Дополнительный инструктаж получил технический персонал, на местах организовано дежурство руководящего состава и аварийно-восстановительных бригад.

В сообщении отмечается, что на случай чрезвычайных ситуаций готовы резервные источники энергоснабжения - передвижные электростанции.

