Паводок может подтопить крупную электроподстанцию в Реутове

Фото: ИТАР-ТАСС

Паводок может подтопить объекты ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" в Луховицком, Коломенском, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском районах Подмосковья, а также в городе Реутов.

"В Реутове под угрозой затопления может оказаться подстанция №212 "Восточная". Важность энергообъекта в том, что подстанция является крупным питающим центром не только потребителей Реутова, но и прилегающего района Москвы - Южное Измайлово. Непростая ситуация сложилась из-за малой проходимости ливневой канализации и недостаточной прочистки русла реки Серебрянки, через которую идет основной сброс паводковых и поверхностных талых вод", - сообщает пресс-служба МОЭСК.

Сотрудники МОЭСК уже провели мероприятия по предотвращению угрозы подтопления подстанция "Восточная" и договорились с руководством Реутова о совместных действиях по подготовке к паводку.

Этой весной запасы снега в Московском регионе выше, чем в прошлые годы, при этом прогнозируется раннее половодье. В связи с этим уровень воды может подняться выше среднестатистические значения на 0,5-1 метра, отмечают в пресс-службе МОЭСК.