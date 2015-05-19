В график отключения горячей воды в Москве внесли изменения

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В официальный график отключения горячей воды внесли изменения. Для получения актуальной информации москвичам советуют пользоваться сервисом МОЭК или звонить на "горячую линию".

"Обращаем ваше внимание, что в график отключения внесены значительные изменения. Для получения актуальной информации о сроках отключения следует вновь воспользоваться сервисом или обратиться на "горячую линию" МОЭК (8 (495) 662-50-50)", – отмечается в сообщении компании.

Отключение горячей воды в столице

Ранее в Москве начались плановые отключения горячей воды. Продолжительность отключения не превысит 10 дней, а в 879 жилых домах столицы и вовсе от одного до девяти дней. Кроме того, почти в 3 тысячах жилых домов на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет.

Проверить, когда отключат горячую воду по определенному адресу, можно на сайте МОЭК. Для этого необходимо ввести в поле поиска название улицы и номер дома.



Кроме того, запущен специальный сервис SMS-оповещений об отключении горячей воды. Чтобы подключить сервис напоминаний, необходимо отправить сообщение "ГОР ВОДА П" на короткий номер 7377 и получить необходимую ссылку, по которой можно будет активировать услугу. При этом горожане смогут выбрать, за сколько дней до отключения им необходимо получить сообщение.

Добавим, что в прошлом году Центр координации ГУИС (Главного управления инженерных служб) рекомендовал жителям Москвы перекрывать трубу горячей воды на время ее отключения.

"Из крана течет холодная вода, но приборы учета (квартирные и общедомовые) фиксируют ее как горячую. Расчет и начисления также производятся по цене за горячую воду", – уточнили в ведомстве.