В районе Строгино на сутки отключили отопление

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В районе Строгино в четверг, 4 декабря, на сутки отключили отопление и горячую воду. Об этом M24.ru сообщили сразу несколько читателей, проживающих на улицах Твардовского и Таллинской, а также на Строгинском бульваре.

"4 декабря, примерно в 8.00, в нескольких домах, школах и детских садах нашего района отключили отопление и горячую воду. В объявлении написали, что тепло дадут вечером, в 21.00. Но подключили отопление только в 8.00 следующего дня. Получается, что мы сутки сидели без тепла и горячей воды при минусовой температуре на улице" - пояснила посетительница сайта.

Кроме того, жители Строгина рассказали, что объявления об отключении городские службы развесили слишком поздно.

"Предупредили нас объявлением на подъездах только вечером 3 декабря, то есть просто поставили перед фактом", - пожаловался читатель.

Как сообщили нам в управе района Строгино, по адресу: улица Твардовского, владение 14 строится многофункциональный жилой комплекс. 4 декабря на его территории проводили врезку трубопроводов теплосети. Работы и стали причиной отключения отопления.

По словам сотрудника управы, объявления об отключении расклеили еще 1 декабря. Многие листки были сорваны, и 3 декабря объявления развесили снова.

В МОЭК M24.ru пояснили, что в районе проводились работы по врезке вновь смонтированной теплотрассы. Подрядчиком и исполнителем работ стал ГУП "Мосэкострой".

"Рабочие не уложились в сроки, поэтому отопление не подключили в срок", - добавили в МОЭК.

Напомним, если у вас в доме отключили отопление, первым шагом должен стать звонок в управляющую компанию (УК) или обращение в товарищество собственников жилья. Проблема в таких случаях часто заключается в воздушной пробке в сетях.

Куда звонить в случае коммунальной аварии



Если вы мерзнете из-за слишком старых батарей, сотрудники УК предложат вам их поменять. Обязательно требуйте от коммунальщиков составления акта при отсутствии пробок и исправной работе батарей. В случае отказа пригласите двух соседей и в произвольной форме составьте акт с зафиксированной температурой в помещении сами. Далее необходимо направить письменную претензию в УК или в теплоснабжающую компанию, если договор заключался с ней напрямую. В претензии нужно заявить о ненадлежащем качество услуг и потребовать перерасчета.

В случае, если рассмотрение претензии затягивается, можно обратиться в Московскую объединённую энергетическую компанию (МОЭК). Телефон горячей линии для потребителей: +7-495-662-50-50.

Если МОЭК подал отопление в дом, а тепла нет из-за плохой работы УК или ТСЖ, вы имеете полное право обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию города. Окружные инспекции жилищного надзора работают с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг и с 8.00 до 16.45 по пятницам и предпраздничным дням с перерывом на обед с 12.00 до 12.45. Их телефоны в каждом округе Москвы можно узнать здесь.