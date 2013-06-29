Актер Алексей Шевченков получил приз ММКФ за лучшую мужскую роль

Турецкий фильм "Частица" получил главный приз ММКФ

На церемонии закрытия 35-го Московского международного кинофестиваля, которая прошла в субботу вечером в столичном театре "Россия", объявлены победители.

Российский актер Алексей Шевченков стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Иуда", передает канал "Москва 24".

Лучшим фильмом основного конкурса признана лента "Частица" режиссера Эрдема Тепегеза. Турецкая актриса Жале Арикан, снявшаяся в этом фильме, получила приз за лучшую женскую роль.

Приз за лучшую режиссерскую работу получил южнокорейский режиссер Чон Енхен, снявший картину "Ливанские эмоции"

Победителем документального конкурса "Свободная мысль" стала кинолента "Отец и сын" режиссера Павла Лозиньского.

Специальный приз жюри ММКФ получила японская драма "Долина прощаний" режиссера Тацуси Оомори, а российская актриса Ксения Раппопорт получила специальный приз "Верю" "за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского".

Напомним, за 9 дней работы фестиваля было показано 364 фильма, свои картины представили режиссеры из 48 стран, на главные награды претендовали 16 фильмов. Кроме того, в этом году мероприятие побило собственный рекорд – фестиваль посетили 72 тысячи зрителей.