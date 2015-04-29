Попытки связаться с космическим кораблем "Прогресс" прекращены

Фото: ТАСС/Петр Гридин

Новых попыток связаться с кораблем "Прогресс", который отправился в неконтролируемый полет, пока не будет, передает МИА "Россия сегодня".

Очередная попытка связаться с "грузовиком" окончилась неудачей, и новых сеансов днем и ночью 29 апреля пока не планируется. Сам "Прогресс" продолжает полет в режиме неконтролируемой "закрутки".

"Интерфакс" отмечает, что Центр управления полетами позже предпримет попытку установить связь с кораблем "Прогресс", но только чтобы безопасно свести его с орбиты.

Напомним, ракета была запущена в 10.09 по московскому времени. Согласно расчетам астрономов, стыковка с Международной космической станцией должна была совершиться спустя примерно 6 часов после старта, в 16:07 по московскому времени.

"Прогресс-М27М" должен доставить на МКС более 2,5 тонны полезных грузов различного назначения: топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов, посылки для космонавтов и астронавтов, а также копию знамени Победы.

Однако корабль не вышел на нужную орбиту из-за сбоя в одной из ступеней ракеты. Позже выяснилось, что "Прогресс", связь с которым была потеряна сразу после запуска, может сойти с орбиты в начале мая.