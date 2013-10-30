Загруженность дорог в среду вечером достигла 10 баллов

Пробки в центре столицы достигли 10 баллов

В среду вечером в Москве парализовано движение автотранспорта. По информации сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность дорог достигла максимальных 10 баллов.

Наибольшие затруднения наблюдаются на юго-западе и юго-востоке внешней стороны МКАД, а также на западе, северо-западе и востоке внутренней части кольцевой автодороги.

Серьезные проблемы с движением в центр на Рязанском, Волгоградском, шоссе Энтузиастов, Каширском шоссе, ул. Профсоюзная и Кутузовском проспекте. Пробки образовались на Бульварном кольце и набережных Москвы-реки.

При этом на ТТК по внешней стороне можно свободно проехать на участке от улицы Нижняя Масловка до Ленинградского проспекта, а также на внутренней стороне - от Остаповского проезда до 2-й улицы Машиностроения и от станции метро "Рижская" до реки Яуза.

На внутренней стороне Садового кольца свободные отрезки наблюдаются при движении от станции метро "Маяковская" до реки Яуза и на внешней - от станции метро "Баррикадная" до метро "Маяковская".