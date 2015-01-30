Фото: m24.ru

На пересечении МКАД с Профсоюзной улицей построят четыре эстакады и тоннель. Завершить реконструкцию развязки планируется в 2016 году, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.

Так, предусмотрены реконструкция кольцевой автодороги от 42-го до 39-го км и расширение Калужского шоссе до восьми полос, а также строительство подземного тоннеля длиной 970 метров для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в область.

На трассе появится и левоповоротная эстакада для движения с Калужского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и эстакада для разворота с внешней на внутреннюю сторону кольцевой автодороги. Еще две эстакады возведут через Калужское шоссе и Профсоюзную улицу.

Кроме того, строители благоустроят карманы для общественного транспорта и отремонтируют пост дорожно-патрульной службы. Также на этом участке дороги построят трансформаторную подстанцию. А вдоль территории торговых центров реконструируют боковой проезд и ликвидируют круговое движение.

Фото: stroi.mos.ru

Напомним, все клеверные развязки в в столице будут модернизированы в развязки с направленными съездами. Они будут эффективнее справляются с транспортными потоками. После строительства направленных съездов и тоннелей пропускная способность развязок будет увеличиваться на 25-30%.

Столичные власти подготовят проект реконструкции МКАД к концу 2015 года. Инвесторам предложено реконструировать въезды и выезды на кольцевую автодорогу. В первую очередь планируют переделать съезды к крупным торговым центрам. Так, на 24 километре МКАД может появиться еще один съезд к торгово-развлекательному комплексу "Вегас", а возле Выставочного центра - два выезда на обе стороны кольцевой автодороги.

Кроме того, новый выход могут построить на Звенигородское шоссе и старую Волокаламку. Часть строительства оплатит город, часть - собственники магазинов и кафе, расположенных вдоль МКАД. На всех развязках МКАД, где идет реконструкция, создадут дополнительные разгонные полосы за счет бюджета города.