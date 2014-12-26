Движение на юге МКАД парализовали фуры

В пятницу утром загруженность дорог в столице оценивается в 8 баллов

Движение на Московской кольцевой автодороге в пятницу ночью парализовали фуры, передает МИА "Россия сегодня".

Многокилометровые пробки, которые возникли по всей Москве в четверг утром из-за снегопада, сохранялись весь день. Однако даже улучшение погодных условий не изменило ситуацию. В настоящее время сервис "Яндекс-Пробки" оценивает затруднения в дорожном движении в 6 баллов из 10.

На юге МКАДа фуры блокировали внутреннее и внешнее кольцо, пытаясь подняться в гору. Они скатываются вниз, в результате чего зарегистрировано много аварий.

Дорога от Варшавского до Каширского шоссе по МКАД (это примерно 5 километров) занимает более 5 часов.

Напомним, в Москве за день выпало до четверти месячной нормы осадков, толщина снежного покрова достигала 17 сантиметров. Сильный снегопад привел к отмене и задержкам авиарейсов, парализовал движение на дорогах столицы.