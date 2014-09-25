Развязку на пересечении МКАД с Рязанкой начнут реконструировать в октябре

В октябре начнется реконструкция развязки на пересечении МКАД с Рязанским проспектом, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

В ходе реконструкции построят две эстакады с внешней и внутренней стороны МКАД, а также тоннель протяженностью 0,6 километра. Кроме того взамен существующего возведут новый пешеходный мост.

Также будут модернизированы 1,3 километра Рязанского и Лермонтовского проспектов. В результате появятся 3 полосы в направлении области и 4 - в направлении центра, а также реверсивная полоса.

На МКАД в районе пересечения появяися боковые проезды, переходно-скоростные полосы, а также путепровод. На 8-м километре кольцевой автодороги в районе торгового центра "Скарабей" модернизируют подземный пешеходный переход.

Полностью завершить реконструкцию развязки планируется в сентябре 2016 года. Отметим,что итоги тендера подвели 6 сентября, в ходе конкурсных процедур удалось снизить стоимость работ почти на 764 миллионов рублей.

В настоящее время в Москве строятся 85 объектов дорожной сети. Всего в этом году в столице введут в строй более 80 километров дорог, что не отличается от прошлогоднего показателя, но в четыре раза превосходит результат 2010 года.

В частности, в этом году завершится реконструкция Можайского шоссе от МКАД до Садового кольца, Дмитровского шоссе от МКАД до границы Москвы и развязки на пересечении Мичуринского проспекта и МКАД.