"Известия": среда, 25 июля 2012 года

Генерал Минобороны Белевитин получил 8 лет колоний за взятку в €180 тыс.
Суд признал Александра Белевитина и его зама Алексея Никитина виновными в афере с закупкой томографов
Московский окружной военный суд приговорил к 8 годам колонии строго режима за взятку в €180 тыс. главного военного врача Минобороны генерал-майора Александра Белевитина. Его заместитель Алексей Никитин также признан виновным в коррупции. По версии следствия, военные медики закупили для нужд Минобороны по завышенной цене томографы, из-за чего бюджет потерял 51 млн рублей. признал виновными в получении взятки
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/531279
В 2013 году полицейских на стадионах заменят стюарды
РФПЛ готовит для Госдумы поправки в закон о спорте, которые изменят принцип обеспечения безопасности во время проведения матчей
Для многих болельщиков присутствие на футбольном стадионе сотрудников полиции вызывает дискомфорт. Тем более если сравнивать с европейскими чемпионатами, где те же функции выполняют специально обученные стюарды. В ближайшее время решение о замене сотрудников безопасности внутри футбольных арен может быть принято на законодательном уровне.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/531290
В Подмосковье придорожные ларьки хотят отодвинуть от МКАД
Областные власти возьмутся за торговлю вдоль федеральных трасс
Правительство Московской области разрабатывает новый порядок «рационального размещения» палаток, магазинов и кафе вдоль трасс федерального значения. Об этом рассказала «Известиям» глава регионального министерства потребительского рынка и услуг Екатерина Семенова. По ее словам, Московская область должна стать «Золотым торговым кольцом России». Сейчас магазины, ларьки и рынки, в основном, сконцентрированы у МКАД. Эксперты отмечают, что у федеральных трасс не хватает аптек, шиномонтажных мастерских и кафе с качественной едой.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/531237
Бывший глава «Рамблера» может «скрестить» два своих СМИ
Игорь Ашманов открывает русский TechCrunch
Два известных российских интернет-предпринимателя, бывший исполнительный директор «Рамблера» Игорь Ашманов и основатель проекта «Бегун» Алексей Басов, совместно с новостным ресурсом Roem.ru создают новое онлайновое СМИ. Зарегистрированное партнерами ЗАО «Стартап Медиа» запустит проект Terafirrma.ru — российскую версию популярного западного IT-блога TechCrunch. Один из основателей Roem.ru Юрий Синодов в случае успешной раскрутки нового ресурса не исключает возможности объединить бренды.
Читайте далее:http://izvestia.ru/news/531282
Президентом хоккейного «Динамо» может стать Аркадий Ротенберг
Защитить титул обладателю Кубка Гагарина 2012 года поможет новое руководство
По информации, полученной «Известиями» из нескольких источников, у Объединенного хоккейного клуба «Динамо» вскоре появится новый президент. Клуб, по данным «Известий», возглавит российский миллиардер Аркадий Ротенберг. Он же станет и совладельцем "Динамо".
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/531258