Количество фур на МКАД уменьшилось на 30%

Запрет на въезд грузовиков уменьшил количество фур на МКАД на треть

В результате запрета на въезд грузовиков на МКАД в дневное время количество фур на трассе уменьшилось на треть. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Москва 24".

"На МКАДе грузовиков в дневное время стало меньше примерно на треть. Около восьми тысяч транзитных грузовиков перешли в ночное время", - сказал Ликсутов.

Отметим, что еще 12 марта департамент транспорта сообщал, что количество грузовиков на МКАД уменьшилось на 20%.