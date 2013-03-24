Количество фур на МКАД уменьшилось на 30%

В результате запрета на въезд грузовиков на МКАД в дневное время количество фур на трассе уменьшилось на треть. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Москва 24".
"На МКАДе грузовиков в дневное время стало меньше примерно на треть. Около восьми тысяч транзитных грузовиков перешли в ночное время", - сказал Ликсутов.
Отметим, что еще 12 марта департамент транспорта сообщал, что количество грузовиков на МКАД уменьшилось на 20%.
За нарушение данного запрета водителям грозит штраф в размере 300 рублей.
Правда, столичные власти намерены повышать штрафы за въезд транзитных грузовиков на МКАД ежемесячно. Уже с 1 апреля водителям фур придется платить по 1 тысяче рублей, а в итоге штрафы вырастут до 5 тысяч рублей.