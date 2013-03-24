Форма поиска по сайту

24 марта 2013, 12:16

Количество фур на МКАД уменьшилось на 30%

Запрет на въезд грузовиков уменьшил количество фур на МКАД на треть

В результате запрета на въезд грузовиков на МКАД в дневное время количество фур на трассе уменьшилось на треть. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Москва 24".

"На МКАДе грузовиков в дневное время стало меньше примерно на треть. Около восьми тысяч транзитных грузовиков перешли в ночное время", - сказал Ликсутов.

Отметим, что еще 12 марта департамент транспорта сообщал, что количество грузовиков на МКАД уменьшилось на 20%.

С 1 марта транзитным грузовикам массой более 12 тонн запрещается ездить по МКАД с 6.00 до 22.00, а с 1 мая запрет распространится на все большегрузы. При этом с мая по октябрь ограничение будет действовать с 06.00 до 24.00.

За нарушение данного запрета водителям грозит штраф в размере 300 рублей.

Правда, столичные власти намерены повышать штрафы за въезд транзитных грузовиков на МКАД ежемесячно. Уже с 1 апреля водителям фур придется платить по 1 тысяче рублей, а в итоге штрафы вырастут до 5 тысяч рублей.

