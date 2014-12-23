Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Трафик

23 декабря 2014, 19:04

Загруженность столичных дорог во вторник вечером оценили в 10 баллов

МКАД Яндекс ТТК заторы магистрали трафик

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Заторы на московских дорогах вечером во вторник достигли максимальных 10 баллов.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", на внешней стороне МКАД самое крупное затруднение зафиксировано на участке от 57-го километра до улицы Поляны. На внутренней стороне московской кольцевой значительные заторы наблюдаются от Рублево-Успенского до Осташковского шоссе.

Стоят Садовое и Бульварное кольца.

Кроме того, пробки образовались на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, Варшавском шоссе, Профсоюзной улице и других магистралях.

Относительно свободно можно проехать по внешней стороне ТТК от Ленинского проспекта до Варшавского шоссе. По внутренней - от Рижской эстакады до Лефортовского моста.

Напомним, в предыдущий раз 10-балльные заторы были зафиксированы в столице 17 декабря.

По данным ЦОДД, на этой неделе в городе может образоваться больше заторов, чем обычно. Количество машин на столичных дорогах увеличится в преддверии новогодних праздников.

В Центре организации дорожного движения сообщают, что крупные транспортные заторы связаны с большим числом ДТП на съездах с кольцевых магистралей, а также в местах сужения полос. Причинами аварий стало резкое похолодание и выпавший снег.

Ссылки по теме

Ранее в ЦОДД отмечали, что перед праздниками москвичи, а также жители Подмосковья и других регионов совершают больше поездок на личном транспорте. Многие жители Подмосковья отправляются в столицу, чтобы купить подарки. Ожидается, что после того, как подготовка к Новому года будет закончена, ситуация на дорогах города улучшится.

"Большую часть дополнительного потока транспортных средств составляют автомобили с государственными регистрационными знаками Московской области, а также других регионов. Прирост трафика, вызванный подготовкой к новогодним праздникам, приводит к дальнейшему ухудшению дорожно-транспортной ситуации по мере приближения праздников", - отметил заместитель руководителя ГКУ "ЦОДД" Александр Поляков.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать