Загруженность столичных дорог во вторник вечером оценили в 10 баллов

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Заторы на московских дорогах вечером во вторник достигли максимальных 10 баллов.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", на внешней стороне МКАД самое крупное затруднение зафиксировано на участке от 57-го километра до улицы Поляны. На внутренней стороне московской кольцевой значительные заторы наблюдаются от Рублево-Успенского до Осташковского шоссе.

Стоят Садовое и Бульварное кольца.

Кроме того, пробки образовались на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, Варшавском шоссе, Профсоюзной улице и других магистралях.

Относительно свободно можно проехать по внешней стороне ТТК от Ленинского проспекта до Варшавского шоссе. По внутренней - от Рижской эстакады до Лефортовского моста.

Напомним, в предыдущий раз 10-балльные заторы были зафиксированы в столице 17 декабря.

По данным ЦОДД, на этой неделе в городе может образоваться больше заторов, чем обычно. Количество машин на столичных дорогах увеличится в преддверии новогодних праздников.

В Центре организации дорожного движения сообщают, что крупные транспортные заторы связаны с большим числом ДТП на съездах с кольцевых магистралей, а также в местах сужения полос. Причинами аварий стало резкое похолодание и выпавший снег.

Ранее в ЦОДД отмечали, что перед праздниками москвичи, а также жители Подмосковья и других регионов совершают больше поездок на личном транспорте. Многие жители Подмосковья отправляются в столицу, чтобы купить подарки. Ожидается, что после того, как подготовка к Новому года будет закончена, ситуация на дорогах города улучшится.

"Большую часть дополнительного потока транспортных средств составляют автомобили с государственными регистрационными знаками Московской области, а также других регионов. Прирост трафика, вызванный подготовкой к новогодним праздникам, приводит к дальнейшему ухудшению дорожно-транспортной ситуации по мере приближения праздников", - отметил заместитель руководителя ГКУ "ЦОДД" Александр Поляков.