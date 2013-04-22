Вблизи МКАД закроют восемь рынков

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области планируется закрыть восемь рынков, расположенных вокруг МКАД.

Всего вблизи Московской кольцевой дороги находятся 14 рынков, из них закрыты два рынка и еще четыре находятся на реконструкции.

"Остальные будем закрывать через суд, потому что они не поддаются никаким правилам", – сообщила министр потребительского рынка и услуг Московской области Екатерина Семенова.

По ее словам, всего было проверено 152 рынка в 19 муниципальных образованиях, 95 из которых по результатам мониторинга должны быть закрыты.

Напомним, при Стройкомплексе Москвы планируется создать новую рабочую группу, которая будет следить за всеми объектами, расположенными вдоль кольцевой автодороги и на съездах с нее. Кроме того, рабочая группа будет проверять разрешительные документы на организацию деятельности всех объектов вблизи МКАД.