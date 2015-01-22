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Проекты

22 января 2015, 12:49

Реконструкция развязки МКАД с Профсоюзной завершится в 2016 году

МКАД развязки реконструкция проекты Профсоюзная улица строительство и реконструкция

Фото: M24.ru

Компания АРКС выиграла конкурс на реконструкцию развязки МКАД с улицей Профсоюзная. Подрядчик должен завершить работы в 2016 году, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Проект стоимостью 10,6 миллиардов предусматривает:

  • строительство подземного автодорожного тоннеля для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе;
  • строительство левоповоротной эстакады для движения автотранспорта с Калужского шоссе на внутреннюю сторону МКАД;
  • строительство эстакады для разворота автотранспорта с внешней стороны МКАД на внутреннюю сторону;
  • строительство двух эстакад через Калужское шоссе и Профсоюзную улицу;
  • реконструкцию МКАД от 42 километра до 39 километра со строительством боковых проездов протяженностью 3,8 километра;
  • реконструкцию Калужского шоссе протяженностью 0,84 километра с организацией движения по 4 полосам в каждом направлении;
  • реконструкция поста ДПС, строительство двух локальных очистных сооружения и трансформаторной подстанции.

Кроме того, вдоль территории торговых центров предусмотрена реконструкция бокового проезда с ликвидацией кругового движения на территории ТЦ и возможности заезда с Калужского шоссе.

Ранее M24.ru сообщало, что подрядчик строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей станет известен 22 января. На право заключения госконтракта претендовало шесть компаний. Реконструкция развязки начнется в 2015 году.

Напомним, столичные власти подготовят проект реконструкции МКАД к концу 2015 года. Инвесторам предложено реконструировать въезды и выезды на кольцевую автодорогу.

Как реконструируют развязки на МКАД

В первую очередь планируют переделать съезды к крупным торговым центрам. Так, на 24 километре МКАД может появиться еще один съезд к торгово-развлекательному комплексу "Вегас", а возле Выставочного центра - два выезда на обе стороны кольцевой автодороги.

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Кроме того, новый выход могут построить на Звенигородское шоссе и старую Волокаламку. Часть строительства оплатит город, часть - собственники магазинов и кафе, расположенных вдоль МКАД.

На всех развязках МКАД, где идет реконструкция, создадут дополнительные разгонные полосы за счет бюджета города.

Речь идет о реконструкции 12 действующих развязок на пересечении с основными шоссе:

  • Бусиновская развязка;
  • На пересечении с Дмитровским шоссе;
  • На пересечении с Мичуринским проспектом;
  • На пересечении с Можайским шоссе;
  • На пересечении с Каширским шоссе;
  • На пересечении с Волгоградским проспектом;
  • На пересечении с Волоколамским шоссе;
  • На пересечении с Ленинским проспектом;
  • На пересечении с Профсоюзной улицей;
  • На пересечении с улицей Верхние поля;
  • На пересечении с Рязанским проспектом;
  • На пересечении со Щелковским шоссе.

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Сюжет: Реконструкция МКАД

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