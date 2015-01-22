Реконструкция развязки МКАД с Профсоюзной завершится в 2016 году

Фото: M24.ru

Компания АРКС выиграла конкурс на реконструкцию развязки МКАД с улицей Профсоюзная. Подрядчик должен завершить работы в 2016 году, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Проект стоимостью 10,6 миллиардов предусматривает:

строительство подземного автодорожного тоннеля для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе;

строительство левоповоротной эстакады для движения автотранспорта с Калужского шоссе на внутреннюю сторону МКАД;

строительство эстакады для разворота автотранспорта с внешней стороны МКАД на внутреннюю сторону;

строительство двух эстакад через Калужское шоссе и Профсоюзную улицу;

реконструкцию МКАД от 42 километра до 39 километра со строительством боковых проездов протяженностью 3,8 километра;

реконструкцию Калужского шоссе протяженностью 0,84 километра с организацией движения по 4 полосам в каждом направлении;

реконструкция поста ДПС, строительство двух локальных очистных сооружения и трансформаторной подстанции.

Кроме того, вдоль территории торговых центров предусмотрена реконструкция бокового проезда с ликвидацией кругового движения на территории ТЦ и возможности заезда с Калужского шоссе.

Ранее M24.ru сообщало, что подрядчик строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей станет известен 22 января. На право заключения госконтракта претендовало шесть компаний. Реконструкция развязки начнется в 2015 году.

Напомним, столичные власти подготовят проект реконструкции МКАД к концу 2015 года. Инвесторам предложено реконструировать въезды и выезды на кольцевую автодорогу.

Как реконструируют развязки на МКАД

В первую очередь планируют переделать съезды к крупным торговым центрам. Так, на 24 километре МКАД может появиться еще один съезд к торгово-развлекательному комплексу "Вегас", а возле Выставочного центра - два выезда на обе стороны кольцевой автодороги.

Кроме того, новый выход могут построить на Звенигородское шоссе и старую Волокаламку. Часть строительства оплатит город, часть - собственники магазинов и кафе, расположенных вдоль МКАД.

На всех развязках МКАД, где идет реконструкция, создадут дополнительные разгонные полосы за счет бюджета города.

Речь идет о реконструкции 12 действующих развязок на пересечении с основными шоссе: