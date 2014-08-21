Водители жалуются на дорожные ограждения при съезде со МКАД

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На 65-м километре МКАД напротив выставочного центра "Крокус Экспо" появились ограждения в виде столбиков. Водители жалуются на то, что конструкции затрудняют движение при съезде с Московской кольцевой дороги, сообщает телеканал "Москва 24".

Особенно сложно автомобилистам приходится по утрам, когда поток машин очень большой. Столбики мешают перестроиться из правого ряда при съезде со МКАД.

Добавим, что конструкции статические, они закреплены болтами. Один из столбиков уже сбит автомобилем, не вписавшимся в поворот.

При этом специальных знаков, предупреждающих об ограждениях, на МКАД не установили.