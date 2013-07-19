Два человека пострадали в аварии маршрутки и бетономешалки на МКАД

На МКАД столкнулись автобус и "КамАЗ"

Два человека пострадали в результате аварии, которая произошла днем 19 июля на МКАД. Столкнулись три автомобиля - КамАЗ, легковой автомобиль и маршрутное такси. Пострадавшие - пассажиры маршрутки.

Авария произошла на 69-м километре МКАД на внутренней стороне, около 17.30, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Сначала столкнулись легковой автомобиль и бетономешалка, после чего грузовик врезался в маршрутное такси марки "Богдан", - сказал сотрудник пресс-службы.

В результате аварии пострадали два пассажира маршрутки, они госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства ДТП.