На МКАД столкнулись пять автомобилей, один человек погиб

"Утро": На сотом километре МКАД столкнулись пять автомобилей

Один человек погиб при столкновении пяти автомобилей на МКАД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД России.

Столкновение четырех легковых машин и грузовика произошло на 100-м км МКАД. В аварии погиб водитель жигулей. В службе "скорой помощи" не исключили, что количество пострадавших увеличится после осмотра всех участников ДТП.

Движение по кольцевой дороге в месте ДТП серьезно затруднено. На месте ЧП работают несколько бригад "скорой" и сотрудники ДПС, которые принимают меры для восстановления движения и выясняют причину аварии.