Стрелявший по машинам на МКАД мужчина задержан

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали мужчину, устроившего на МКАДе стрельбу по машинам, сообщает "Интерфакс".

Стрельба произошла в минувшую субботу, 16 июля, в поселке Мосрентген. Как было установлено полицией, в 16:55 неизвестный на автомобиле Mercedes-Benz, следуя по Калужскому шоссе в сторону центра, произвел несколько выстрелов по автомобилю ВАЗ-2104 из неустановленного оружия, после чего скрылся.

Для розыска и задержания подозреваемого на территориях ЮЗАО, ЮАО и ТиНАО вводился план "Перехват", в ходе которого на 6-м километре МКАД сотрудниками 26-летний водитель Mercedes был задержан.

На этом же километре МКАД в ночь с 10 на 11 июля неизвестные несколько раз выстрелили в двух мужчин возле автомобильной заправки, расположенной на внутренней стороне автодороги.

Один из потерпевших – 41-летний мужчина, от полученных огнестрельных ранений скончался на месте, второй – в тяжелом состоянии был госпитализирован.

По факту стрельбы на заправке возбудили уголовное дело по нескольким статьям.