На юге столицы над МКАД горела опрокинутая фура

На юге Москвы опрокинулась и загорелась фура с краской

Фура с прицепом опрокинулась и загорелась на юге столицы в районе МКАД, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД Москвы.

"Ночью в среду на Липецкой улице, на эстакаде через МКАД произошло опрокидывание большегрузного автомобиля с его последующим возгоранием", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, однако движение на эстакаде перекрыто в обе стороны. На месте происшествия работают пожарные.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщают, что в ходе пожара из грузовика разилось техническое масло на площади 50 квадратных метров, в 1.20 пожар был ликвидирован.