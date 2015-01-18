Движение на внутренней стороне МКАД полностью восстановлено после ДТП

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Движение на внутренней стороне МКАД, которое было затруднено из-за ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей, полностью восстановлено, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, к 15.00 специалисты ликвидировали последствия аварии.

Ранее стало известно, что около 10.20 на 20 километре МКАД столкнулись фура MAN и два легковых автомобиля. При этом грузовик развернуло поперек дороги, из-за чего несколько часов движение осуществлялось по одной полосе.

При этом по словам очевидцев, у большегруза был пробит бензобак, топливо вытекало на проезжую часть

В результате ДТП пострадал один человек, он был доставлен в больницу.