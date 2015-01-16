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16 января 2015, 12:05

Подрядчик развязки на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы определится 22 января

МКАД дороги реконструкция проекты Профсоюзная улица экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Подрядчик строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей станет известен 22 января, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Сейчас на право заключения госконтракта претендуют три компании. Максимальная цена контракта составляет 10,6 миллиарда рублей.

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Напомним, в этом году начнется реконструкция развязки МКАД с Профсоюзной улицей. Проект предусматривает реконструкцию МКАД от 42 до 39 км и расширение Калужского шоссе до 4 полос движения в каждом направлении.

Кроме того, предполагается построить тоннель для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе, левоповоротную эстакаду для движения с Калужского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, эстакаду для разворота с внешней стороны МКАД на внутреннюю сторону.

Также подрядчику предстоит построить два сооружения для очистки сточных вод, подстанцию для распределения электроэнергии и реконструировать пост ДПС. Завершить работы планируется в 2016 году.

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