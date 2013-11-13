Форма поиска по сайту

13 ноября 2013, 09:51

Город

Из-за крупной аварии на юго-западе МКАД затруднено движение

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате аварии на внутренней стороне МКАД собралась пробка от Варшавского шоссе до Минского.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД, примерно в 7:00 на 57-м километре внутренней части кольцевой грузовик врезался в опорную конструкцию. В результате ДТП никто не пострадал.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", стоит весь запад и юго-запад Кольцевой, за исключением участков в районе проезда Карамзина, Мосрентгена, развязки с Ленинским проспектом и Мичуринской улицей.

МКАД столкновения заторы трафик авария

