Паркинг на пересечении МКАД и Ленинградки достроят к 1 августа

Фото: ИТАР-ТАСС

Дорожные службы заканчивают работы по строительству перехватывающей парковки и площадки автобусов около МКАД на Ленинградском шоссе. В четверг стройплощадку посетил мэр столицы Сергей Собянин.

"Осталось уложить три слоя асфальта. К 1 августа мы планируем ее сдать", - сообщил мэру глава департамента капитального ремонта Москвы Артур Кескинов.

От этой площадки будет пущен автобус-экспресс до Белорусского вокзала, сообщил в свою очередь руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, автобус должен быть запущен до конца этого года.

"Планируется, что он будет ходить каждые пять минут и в сутки будет перевозить 8-9 тысяч пассажиров", - цитирует Ликсутова "Интерфакс".

Работы по строительству начались в мае 2012 года. Их стоимость составляет 149 миллионов рублей.