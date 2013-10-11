Внешняя сторона МКАД встала в 10-балльных пробках

Вечером в пятницу движение на дорогах Москвы сильно затруднено

На внешней стороне МКАД образовались 10-балльные пробки. Движение серьезно затруднено от съезда на Новорижское шоссе до пересечения с Профсоюзной улицей, а также в районе Видного и Люберец.

Кроме того, вечером в пятницу пробки перебрались на радиальные магистрали. "Обычно свободно двигающееся Звенигородское шоссе сейчас стоит и возглавляет рейтинг самых проблемных магистралей. Также традиционно загружено Каширское шоссе и Волгоградский проспект", - сообщил телеканалу "Москва 24" ведущий аналитик "Яндекс.пробки" Леонид Медников.

Серьезные заторы в пятницу вечером образовались на ленинском проспекте – пользователи "Яндекс.Карты" сообщают о перекрытиях движения. Соответственно увеличивается поток машин на соседней Профсоюзной улице и проспекте Вернадского.

Также плотный поток машин наблюдаются на "Варшавке" и шоссе Энтузиастов.