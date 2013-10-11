Форма поиска по сайту

11 октября 2013, 08:15

Город

На 26 километре МКАД загорелся тягач "МАЗ"

На 25 километре МКАД загорелся грузовик

На 26 километре МКАД загорелся тягач "МАЗ", сообщает телеканал "Москва 24".

При движение по внутренней стороне кольца у грузового автомобиля, перевозившего на спецплатформе асфальтоукладчик, произошло возгорание моторого отсека.

Водитель тягача остановился у обочины, проезжающие мимо автомобилисты начали помогать тушить загоревшуюся машину. Возгорание удалось частично потушить до приезда пожарных.

Прибывшие через несколько минут пожарные ликвидировали возгорание и пролили грузовик. Причины возгорания устанавливаются, водитель тягача не пострадал.

