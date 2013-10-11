На 25 километре МКАД загорелся грузовик

На 26 километре МКАД загорелся тягач "МАЗ", сообщает телеканал "Москва 24".

При движение по внутренней стороне кольца у грузового автомобиля, перевозившего на спецплатформе асфальтоукладчик, произошло возгорание моторого отсека.

Водитель тягача остановился у обочины, проезжающие мимо автомобилисты начали помогать тушить загоревшуюся машину. Возгорание удалось частично потушить до приезда пожарных.

Прибывшие через несколько минут пожарные ликвидировали возгорание и пролили грузовик. Причины возгорания устанавливаются, водитель тягача не пострадал.