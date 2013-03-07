На 12-м км МКАД столкнулись три грузовых автомобиля

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На 12-м километре внешней стороны московской кольцевой автодороги столкнулись три грузовых автомобиля. В результате ДТП пострадал один человек, он оказался зажат в кабине машины.

К месту аварии прибыл спасательный вертолет.

По предварительным данным, один из грузовиков опрокинулся. К настоящему моменту пострадавшего вытащили из автомобиля, его госпитализировали, передает РИА Новости.

Напомним, с 1 марта транзитным грузовикам массой более 12 тонн запрещается ездить по МКАД с 6.00 до 22.00, а с 1 мая запрет распространится и на любые большегрузы. При этом с мая по октябрь ограничение будет действовать с 06.00 до 24.00.