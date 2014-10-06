На севере МКАД из-за аварии образовался 16-километровый затор

Фото: ТАСС

Участок МКАД на севере встал из-за крупной аварии – там столкнулись три грузовика и пять легковых автомобилей.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", длина затора составляет около 16 километров. Кольцевая стоит от железнодорожного моста в районе 78-го километра и до пересечения с Ярославкой.

Добавим, что стоит и внутренняя сторона северного участка МКАД – от Волоколамского шоссе и до Бусиновской развязки.

Напомним, около 6 часов утра на 78-м километре МКАД столкнулись три грузовика и пять легковых автомобилей, пострадал один человек.

В результате ДТП были перекрыты четыре полосы, водителям лучше искать альтернативные маршруты.

Последний крупный затор из-за аварии на Московской кольцевой был 4 сентября - там в кювет упала фура. Из-за ДТП образовался 12-километровый затор.