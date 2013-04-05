Вечерние пробки в Москве достигли 9 баллов

Фото: ИТАР-ТАСС

Последний рабочий день в столице ознаменован многокилометровыми пробками – сервис "Яндекс" оценивает заторы в 9 баллов из 10.

Так, внутренняя сторона МКАД стоит от Молодогвардейской улицы до Маршала Катукова, внешняя сторона от Сколковского шоссе до улицы Паустовского. В красный цвет окрашен участок внешней стороны Московской кольцевой и от Носовихинского шоссе до Щелковского.

Тем, кто выезжает сейчас в сторону области, лучше не ехать по проспекту Мира – скорость движения там не превышает 5 км/ч. Также стоит Дмитровское шоссе, Мичуринский проспект и шоссе Энтузиастов.

Движение затруднено и на остальных столичных "кольцах": стоит внешняя сторона Садового и Третье Транспортное кольцо от проспекта Мира улицы до Хорошевского шоссе - в обе стороны.