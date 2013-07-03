Форма поиска по сайту

03 июля 2013, 14:40

Город

Три автомобиля столкнулись на МКАД, один человек погиб

Фото: ИТАР-ТАСС

На 94-м километре МКАД (внутренняя сторона) столкнулись грузовик и два легковых автомобиля, один из водителей погиб.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Москве в своем Twitter, столкнулись МАЗ, "Жигули" и еще один легковой автомобиль, погиб водитель машины ВАЗ. Движение в месте аварии затруднено.

Спасателям пришлось разрезать кузов легковушки, чтобы достать тело. В настоящее время с трассы смывается горючее, которое вытекло из баков.
Помимо спасателей и пожарных, на месте работал вертолет "Московского авиацентра".

