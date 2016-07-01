Движение на трассе М-10 частично восстановлено после обрушения моста

Фото: M24.ru

Восстановлено движение в сторону Москвы на трассе М-10 в Солнечногорском районе Московской области, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, кузов грузовика "МАН" поднялся во время движения по трассе, в результате чего произошло столкновение с надземной частью пешеходного перехода, которое привело к обрушению и заблокировало движение. После инцидента на автомагистрали образовался многокилометровый затор.

В результате инцидента пострадавших нет. Автомобили объезжали аварийный участок по автодороге М-11 и Пятницкому шоссе. На месте ЧП аварийные работы проводили специалисты дорожных служб и сотрудники МЧС, было задействовано около 10 единиц техники.