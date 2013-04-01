Пенсии, штрафы и вокзалы: что изменится с апреля

1 апреля в Москву пришла климатическая весна, однако сильный снегопад и дождь не позволили в полном объеме начать запланированный месячник по уборке города. М24.ru собрал подборку о том, что еще меняется в жизни москвичей с 1 апреля.

Фото: ИТАР-ТАСС

В первую очередь, 1 апреля начался весенний призыв в армию. Призывная кампания в этом году продлится до 15 июля. За это время на службу отправятся более 150 тысяч молодых людей. При этом всего 310 юношей будут направлены на так называемую альтернативную гражданскую службу. Ряды контрактников к концу года пополнятся на 241 тысячу человек. Вместе с тем, растет и количество уклонистов - от военной службы сейчас скрываются 236 тысяч россиян.

И, если молодому поколению 1 апреля может принести плохие новости, то настроение пожилых людей, скорее всего, улучшится: в Москве с этого дня вырос размер трудовой пенсии. Она увеличилась на 3,3 процента – до 10,6 тысяч рублей. Кроме того, повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению, и на 5,5 процентов увеличены размеры ежемесячных денежных выплат льготникам, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам.

Фото: ИТАР-ТАСС

Очередные нововведения ждут и водителей грузового транспорта – с 10 апреля штрафы за выезд на МКАД в дневное время для них увеличены с 300 до 1 тысячи рублей. Напомним, что это лишь промежуточная мера, и к июлю сумма штрафа составит уже 5 тысяч рублей, а с мая ограничения будут касаться не только транзитных, но и всех остальных грузовиков.

Изменилась жизнь и московских пассажиров – в первый день апреля на входе в Ленинградский и Курский вокзалы открыли зоны досмотра багажа. Проверки будут проводиться выборочно и в тестовом режиме. В "РЖД" просят с пониманием отнестись к необходимости прохождения досмотровых процедур и прибывать на вокзалы заблаговременно.

Марина Чуркина