16 июля 2016, 00:28

Политика

МИД РФ призвал находящихся в Турции россиян не покидать своих домов

Фото: Zuma/ТАСС/Jodi Hilton

Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам до прояснения деталей происходящего не покидать домов в Турции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

В пятницу вечером премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране. После этого появились сообщения о том, что аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле закрыт, а все вылеты отменены. Турецкое телевидение сообщило о введении в стране военного положения. Телеканал "Москва 24" освещает происходящее в прямом эфире.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), до тысячи организованных туристов из России находятся в настоящий момент в Турции.

