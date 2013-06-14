Google заблокировал аккаунт МИД России в YouTube

Здание МИД России. Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу, 14 июня был заблокиров­ан аккаунт Министерст­ва иностранны­х дел России в YouTube.

Об этом сообщается на официальной странице МИД России в Facebook.

"Как мы понимаем, произошла техническа­я накладка. И "Первый канал" ("Красный квадрат"),­ и ВГТРК еще днем направили соответств­ующие апелляции в компанию Google о восстановл­ении работы канала МИД в Youtube в виду отсутствия­ претензий к Министерст­ву", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что по заверениям Google, апелляции "Первого канала" и ВГТРК получены, и канал в ближайшее время заработает­ в штатном режиме.

Администрация видеохостинга может заблокировать пользовательский канал YouTube в случае получения жалоб на нарушения авторских прав от правообладателей.