Google заблокировал аккаунт МИД России в YouTube

Здание МИД России. Фото: ИТАР-ТАСС
В пятницу, 14 июня был заблокирован аккаунт Министерства иностранных дел России в YouTube.
Об этом сообщается на официальной странице МИД России в Facebook.
"Как мы понимаем, произошла техническая накладка. И "Первый канал" ("Красный квадрат"), и ВГТРК еще днем направили соответствующие апелляции в компанию Google о восстановлении работы канала МИД в Youtube в виду отсутствия претензий к Министерству", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что по заверениям Google, апелляции "Первого канала" и ВГТРК получены, и канал в ближайшее время заработает в штатном режиме.
Администрация видеохостинга может заблокировать пользовательский канал YouTube в случае получения жалоб на нарушения авторских прав от правообладателей.