СМИ рассказали о реакции МИД на пересмотр США ядерной доктрины

Фото: m24.ru/Роман Балаев
МИД рассказало, чего ждет от ядерной доктрины США, сообщает РИА Новости. Москва надеется, что ее новый вариант не будет предусматривать возможность "безразмерного" применения ядерного оружия.
Как отметили в министерстве, изменение доктринальных установок "дело совершенно нормальное". Вопрос только в том, в каком направлении нынешняя доктрина будет пересматриваться.
Сегодня доктрина Вашингтона предусматривает возможность применения ядерных вооружений во всех случаях, когда затрагиваются "жизненно важные интересы США".