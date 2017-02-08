Форма поиска по сайту

08 февраля 2017, 08:18

Политика

СМИ рассказали о реакции МИД на пересмотр США ядерной доктрины

Фото: m24.ru/Роман Балаев

МИД рассказало, чего ждет от ядерной доктрины США, сообщает РИА Новости. Москва надеется, что ее новый вариант не будет предусматривать возможность "безразмерного" применения ядерного оружия.

Как отметили в министерстве, изменение доктринальных установок "дело совершенно нормальное". Вопрос только в том, в каком направлении нынешняя доктрина будет пересматриваться.

Ранее начальник ВВС США генерал Дэвид Голдфейн заявил, что США весной могут пересмотреть свою доктрину применения ядерного оружия.

Сегодня доктрина Вашингтона предусматривает возможность применения ядерных вооружений во всех случаях, когда затрагиваются "жизненно важные интересы США".

