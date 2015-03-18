Новое здание МХТ имени Чехова обойдется в три с половиной миллиарда рублей

Проект нового здания театра. Фото: archsovet.msk.ru

Строительство филиала МХТ имени Чехова обойдется почти в три с половиной миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Предположительно, новое здание заработает в начале 2018 года. Филиал появится на юге столицы, неподалеку от станции метро "Коломенская". В основу новой постройки легло основное здание театра в Камергерском переулке. В помещении будет семь этажей, два из которых расположатся под землей.

Как уже рассказывал M24.ru председатель Москомстройнадзора Олег Антосенко, "это будет театр нового поколения рассчитанный на 647 зрителей, с трансформацией сцены и, что немаловажно, зрительного зала с различными вариантами расположения уровней сцены и партера, зрительских кресел и проходов".

Добавим, что торжественная церемония закладки капсулы с посланием потомкам состоится накануне Международного дня театра - 25 марта.

Напомним, МХТ имени Чехова появился в 1987 году после МХАТ имени Горького и был назван в честь писателя Антона Павловича Чехова. Театром руководит Олег Табаков, в спетаклях МХТ задействованы такие актеры, как Ольга Яковлева, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков и другие.