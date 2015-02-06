МГТС оштрафовали за отключение телефона в райотделе полиции

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Арбитражный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей "Московскую городскую телефонную сеть" (МГТС) за отключение на пять дней городских телефонов в ОМВД Можайского района столицы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Так, установлено, что при исполнении госконтракта на оказание услуг связи МГТС допустил нарушение лицензионных требований.

Городские телефоны в Можайском отделе полиции не работали в течение пяти дней начиная с 7 ноября 2014 года. Прокуратура Западного округа, проводившая проверку, решила, что отключение произошло по вине МГТС.

На компанию возбудили уголовное дело по статье "Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)". После чего суд оштрафовал оператора на 30 тысяч рублей.