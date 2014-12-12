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12 декабря 2014, 11:35

Среднее время ожидания в МФЦ составляет шесть минут

МФЦ многофункциональные центры Анастасия Ракова

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Среднее время ожидания в многофункциональных центрах столицы составляет шесть минут. Об этом сообщила руководитель аппарата мэра и правительства столицы Анастасия Ракова, передает корреспондент M24.ru.

"Сейчас у нас средний срок ожидания шесть минут, за предыдущую неделю услуги получили 374 тысячи человек", - сказала Ракова.

По ее словам, все МФЦ в городе уже работают по экстерриториальному принципу. Только четыре услуги пока не предоставляются по такому принципу, но в ближайшее время это будет исправлено.

Ракова также отметила, что на Московском урбанистическом форуме появились онлайн-центры предоставления госуслуг. "Мы и здесь развернули наши онлайн-центры, здесь можно получить услуги, реально хорошие услуги: охотничий билет для москвичей в течение дня, паспорт за один час, полис ОМС для москвичей. Для не москвичей здесь можно посмотреть свои штрафы, задолженность по службе судебных приставов", - подчеркнула она.

Напомним, IV Московский урбанистический форум проходит с 11 по 14 декабря. Основными площадками мероприятия стали ЦВЗ "Манеж" и ВДНХ. Темой для дискуссий в этом году стали драйверы развития мегаполиса.

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В первый день работы форума мэры и сити-менеджеры крупнейших городов мира, а также ведущие урбанисты обсудили глобальные тренды в управлении мегаполисов и агломераций, будущее городской инфраструктуры и ключевые проблемы современных городов.

12 декабря члены правительства Москвы презентуют лучшие проекты и поделятся опытом решения проблем, которые приходится решать в мегаполисе. Параллельно с форумом пройдет фестиваль, в программе которого выставки, дискуссии, круглые столы, лекции и кинопоказы.

Московский урбанистический форум

Международная конференция в области градостроительства, урбанистки и смежных дисциплин, которая проходит ежегодно в Москве под эгидой правительства Москвы с 2011 года.

Форум является уникальной дискуссионной площадкой, где руководители крупнейших городов России и мира имеют возможность обсудить волнующие их темы и проекты с международным и российским экспертным сообществом и представителями бизнеса.

В этом году официальным городом-партнером форума стал Сингапур.

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