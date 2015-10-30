Число погибших при взрыве газа в доме под Хабаровском достигло пяти человек

Фото: mchs.gov.ru

В ночь на пятницу произошел взрыв бытового газа в жилом трехэтажном доме в Хабаровском крае - в поселке Корфовский. В результате взрыва были разрушены несущие конструкции трех этажей одного из подъездов дома, сообщает ТАСС.

Извлечены тела пяти человек, в том числе одного ребенка. Трое, в том числе маленькая девочка, госпитализированы. В районе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Работают пожарные, спасатели, сотрудники полиции. К поисковым работам привлечены кинологи Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России со специально обученными собаками.

Всего к ликвидации последствий взрыва привлечено 488 человек и 83 единицы техники, из них от МЧС России - 340 человек, 54 единицы техники.

Взрыв в доме мог произойти по причине несанкционированного подключения одного из проживавших к централизованному газоснабжению.

Как рассказали журналистам жильцы, в подъезде проживал один должник за газ, который мог предпринять попытку самостоятельно подключится к централизованному газоснабжению. Кроме того, один из спасшихся мужчин сообщил правоохранительным органам, что в подъезде перед взрывом пахло порохом.